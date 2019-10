Brèves Madagascar Madagascar. Gabegie au stationnement de Fasankarana.

Les taximen de Fasankarana se sont plaints de la gabegie en termes de transport au niveau du stationnement. En effet, depuis quelques temps, il n’existe plus de suivi au niveau des transporteurs clandestins. L’effectif considérable de ces prestataires contribuent aux causes des embouteillages jusqu’à Ankadimbahoaka. Selon les dires d’un représentant des chauffeurs de taxi, des minibus, des voitures 4x4 ainsi que des motos travaillent clandestinement.

Face à cette situation, les chauffeurs de taxi ne peuvent plus se contenter que du peu de clients qu’ils reçoivent par jour. Malgré cela, ils continuent de payer les taxes pour la licence. Ils réclament donc un suivi plus minutieux des responsables et ne laisser travailler que ceux qui possèdent une licence. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar