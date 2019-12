Brèves Madagascar Madagascar : Galerie Mialy, un serpent de feu se dégageait du centre commercial

A la fin de l’après-midi, la galerie Mialy, un des centres commerciaux de la capitale sis à Behoririka a pris feu. On ignore encore l’origine de l’incendie mais avec la hauteur des flammes qui sortaient de l’immeuble on peut avoir en tête l’immense dégât que cela a engendré. Les propriétaires des boutiques dans ce centre commercial ont publié sur les réseaux sociaux les différents articles qu’ils ont perdus dans l’incendie.

Le feu a été difficile à maitriser. En outre, les pompiers auraient tardé à venir sur les lieux. Or le trajet entre Behoririka et Tsaralàlana n’est pas loin, à moins qu’ils fussent bloqués dans les bouchons de la capitale. Dans les centres commerciaux, n’existe-t-il pas des mesures à prendre en cas d’incendie en attendant les pompiers ? Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar