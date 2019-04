Brèves Madagascar Madagascar : Gangstabab candidat pour la Mairie d’Antananarivo

Après la vague d’artiste qui se présent pour les législatives, un autre artiste, Rakotoarisoa Faniry Alban, est sur le starting block pour les communales. Rappelons-le, en décembre 2017, Rakotoarisoa Faniry Alban, plus connu sous le nom de Gangstabab, a annoncé sa candidature pour les communales 2019. L’artiste, plus renommé chez les jeunes, est également le leader du parti APM ou Antoko Politika Madio. Cette candidature a surpris les abonnés de la politique étant donné qu’à cette époque, la tendance est d’annoncer la candidature pour les présidentielles 2018.

Il a confirmé cette candidature la semaine dernière. Il faut dire que Gangstabab a bien sa stratégie à lui pour un citoyen voulant une politique transparente pour l’État et loin des politiciens véreux. Pour lui, une innovation s’impose dans le paysage politique de Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar