Madagascar : Grève Générale des étudiants de la faculté de médecine.

A la fin de l’année universitaire actuelle, les étudiants de la faculté de médecine réclament le paiement de leur bourse. En effet, cela fait des mois que le Président des étudiants a lancé et relancé leur requête, mais en vain. Ils ont donc procédé à un sit-in au niveau de l’esplanade d’Ambohitsaina. Ces étudiants ont demandé, à travers leur Président, à tout le corps gouvernemental dont le ministère en charge de résoudre ce problème financier le plus tôt possible.

Il reste encore 5 mois de bourse et l'allocation de stage qui restent impayés jusqu'à ce jour alors que les étudiants ont en grandement besoin pour leurs études. Sans réponse dans les jours à venir, la grève s'intensifiera.