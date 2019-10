Brèves Madagascar Madagascar : Grève des enseignants chercheurs à Ambohitsaina.

Du fait de la grève du syndicat des Enseignants chercheurs et des chercheurs Enseignants, section Antananarivo, les entrées principales de l’Université d’Antananarivo ont été bloquées. En effet, selon les explications du Vice-Président du SECES, section Antananarivo, Faly Arivony Randrianainarinoro, la grève ne s’arrêtera pas tant que les revendications ne sont considérées une par une et pour inciter l’Etat à prendre des décisions fermes et en leur faveur.

Selon ses dires, la dernière réunion et négociations avec le gouvernement, au palais de Mahazoarivo datent du mois d’Avril dernier. Parmi les revendications de ces enseignants figure le reclassement, la révision des indemnités de recherche et le maintien en activité des enseignants retraités. Cependant, les entrées principales à l’Université d’Antananarivo seront bloquées et les cours seront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar