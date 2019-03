Brèves Madagascar Madagascar : Grève générale au sein de l’Université d’Antananarivo.

Ce 6 Mars 2019, les membres du syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants de l’enseignement supérieur (SECES) ont rejoint le mouvement de grève mené par les étudiants de l’Université d’Antananarivo. Les revendications de ces étudiants ne sont autres que le respect de la franchise universitaire, l’amélioration du système Licence-Master-Doctorat, l’amélioration des infrastructures au sein de l’Université surtout les salles de classe et les amphithéâtres, et enfin la hausse de la bourse.

Cette fois, les revendications se feront de manière pacifique : par des marches et des sit-in. Rappelons que ces grèves ont commencé par une simple manifestation des élèves ingénieurs de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo le 25 Février dernier, et s’est terminé par l’arrestation du Président des étudiants. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar