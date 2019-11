Brèves Madagascar Madagascar : Grève générale du SECES section Antananarivo à partir de Lundi.

La revendication de SECES (syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants de l’université d’Antananarivo) n’a pas encore eu de suite favorable même après la réunion qui s’est tenue le 23 Novembre avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. En effet, le SECES annonce une grève générale la grève à partir de demain lundi.

Le SECES invite tous les étudiants à venir à l’esplanade Ankatso pour leur expliquer les raisons pour lesquelles le syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants de l’université d’Antananarivo est en grève. Rappelons que le SECES revendique le paiement des arriérés des enseignants pour les heures supplémentaires et le reclassement des professeurs. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar