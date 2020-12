Madagascar : Hausse du prix du riz – le gouvernement intervient

Après une réunion avec les entités concernées, telles que le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, le gouverneur de la banque centrale, les grossistes et les importateurs, le gouvernement a déclaré que le plafond pour le prix du kilo de riz est de 1925 Ariary, en cette période d’hausse. Depuis ce vendredi 4 décembre dernier, jour où le gouvernement a fait sa déclaration, aucun changement important n’a été observé au niveau des distributeurs. Les résultats qui suivent cette décision sont encore attendus.