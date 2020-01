Brèves Madagascar Madagascar : Hery Rajaonarimampianina refait surface

La dernière fois que les médias ont parlé de l’ancien président Hery Rajaonarimampianina, c’était lors de sa rencontre avec Marc Ravalomanana à Paris puis quand sa photo a été floutée sur une image ayant défrayé la chronique pendant un certain temps. Mais le numéro un du HVM refait surface en cette nouvelle année et a des perspectives politiques pour le pays.

En effet, il a adressé ses vœux à l’occasion de cette nouvelle année à la population malgache via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Ce qui a surtout marqué son intervention c’est la tenue d’une consultation nationale afin de cogiter sur les solutions aux différents maux du pays. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar