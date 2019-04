Brèves Madagascar Madagascar : Inauguration du terrain de football de l’Elgeco Plus

L’inauguration du nouveau terrain de l’Elgeco plus a été célébrée durant la journée du 12 avril. Le grand terrain, avec une pelouse synthétique, situant au By-Pass dans les environs d’Ambohijanaka peut accueillir trente mille spectateurs durant les matchs de foot. Le président Andry Nirina Rajoelina et le ministre de la Jeunesse et des Sports ont honoré de leur présence cet évènement qui va changer le regard de certains sur l’avenir de ce sport à Madagascar.

Le projet de l’Elegeco plus ne s’arrêtera pas simplement sur la réalisation de ce terrain. D’autres infrastructures s’y ajouteront pour que les lieux deviennent un complexe sportif multidisciplinaire. Pour l’instant, ce terrain aux normes internationales fait la fierté des footeux malgaches. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar