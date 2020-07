Brèves Madagascar Madagascar : Incendie à l'ONE Antaninarenina

L'Office National de l'Environnement a pris feu, ce mercredi 15 juillet dernier. Le bâtiment existe depuis un siècle et fait partie des patrimoines de la ville d'Antananarivo. Le feu a pris du temps avant d'être maîtrisé, malgré les efforts déployés par les pompiers d'Analamanga, aidés par les pompiers de l'ASECNA ( Agence pour la Sécurité de la Navigation Aériennes ) et les militaires envoyés par le ministère de la défense nationale.

Les raisons de l'incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête a déjà été ouverte sur l'affaire. En surplus, la Ministre de l'Environnement et du Développement Durable affirme que le ministère a déposé une plainte contre X. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar