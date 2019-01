Madagascar: Incendie de l’immeuble STOI Ankorondrano là où se trouve le groupe RLM communication

Tout est calciné selon "la chasse info".L’immeuble STOI Ankorondrano a pris feu ce matin à une heure du matin. C’est dans cet immeuble que le groupe RLM communication, regroupant les quotidiens : Ligne de Mire, Triatra, La Dépêche de Madagascar, les presses en lignes : LaChasseInfo.com, 24h Mada, et la station On Air Tv/Radio, est siégé.

L’enquête sur cette affaire est déjà auprès des forces de l’ordre. On ignore jusqu’à maintenant d’où est parti le feu. Tout le monde se questionne si c’est un incendie criminel ? Les bruits courent selon lesquels le propriétaire aurait été à l'origine de l'incendie. Mais RL communication démente cette affirmation arguant que ce sont des milliards d’investissements qui partent en fumée, ordinateurs, serveurs, tv, imprimantes, tous les bureaux ... RLM communication de continuer que les rumeurs selon lesquelles les biens de la société ont été déménagés à l’avance ailleurs sont infondées.