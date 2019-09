Brèves Madagascar Madagascar: Inflation du prix des foies gras à venir?

les éleveurs et producteurs de foies gras de Behenjy annoncent les difficultés financières qu’ils rencontrent actuellement. Selon les informations recueillies auprès des producteurs, le prix des matières premières a considérablement augmenté depuis quelques temps. Pour cette petite ville, les producteurs sont également les éleveurs de canards.

Ils sont obligés de chercher les canards dans des régions éloignées pour assurer la production. D’une autre part, le prix de leurs alimentations biologiques augmente de plus en plus. Malgré cela, les éleveurs ne comptent pas utiliser les produits importés de nature chimique pour assurer la qualité des foies gras. Cependant, aucune augmentation du prix du foies gras sur le marché national n’est encore annoncé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar