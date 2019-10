Madagascar : Initiative de réhabilitation des routes par de simples habitants à Andraisoro.

Cela fait des années que la route menant vers Andraisoro n’a été réhabilitée ni reçue aucune aide venant de l’extérieur. Par contre, bon nombre de personnes utilisent cette route quotidiennement, y compris les étudiants de l’université d’Antananarivo. Chaque période estivale, les habitants souffrent du mauvais état de la route qui devient de plus en plus inaccessible et boueuse.