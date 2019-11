Brèves Madagascar Madagascar : Initiative pour la promotion et développement de l’entrepreneuriat féminin.

Le 9 Novembre, l’organisme Entreprendre au Féminin de l’Océan Indien ou EFOI a présenté sa volonté d’aider les femmes ayant pour objectif de démarrer leurs projets entrepreneurials. Maintenant que le manque de formation et de fonds nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets, plusieurs femmes connaissent un blocage important pour ne pas commencer.

Pour cela, l’EFOI organisera une formation pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans trois localités dont Fianarantsoa, Ihosy et Toliary. En effet, dans chacune de ces villes, 10 femmes, soient 30 au total, bénéficieront d’un appui financier pour démarrer leurs activités. Ainsi, une collaboration entre l’organisme et les ministères en charge sera programmée par l’organisme. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar