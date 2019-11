Brèves Madagascar Madagascar: Installation d’un nouveau centre énergétique à Morondava.

Lors de la visite à Morondava, le Président Andy Rajoelina a assisté à la pose des premières pierres du nouveau centre hybride solaire à Morondava. En effet, pour faire face aux délestages et pour réaliser les promesses présidentielles contenues dans le Velirano, un centre usant de l’énergie solaire et hydrothermique assurera l’approvisionnement en électricité dans toute la ville de Morondava.

Selon les informations obtenues, un budget s’élevant à 8 millions d’euro, parmi les fonds de 25 millions d’euro alloués à la résolution des problèmes en électricité, sera réservé à Morondava. Une entreprise étrangère se chargera de l’installation de ce centre. Il sera opérationnel à partir de Juillet 2020 et produira plus de 23 Mégawatt d’électricité. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar