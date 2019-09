Brèves Madagascar Madagascar : Installation d’une nouvelle station de pompage de la JIRAMA.

Suite aux problèmes en eau dans la région Est de la ville d’Antananarivo, le Ministère de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures a apporté une solution durable. En effet, une nouvelle station de pompage sera installée à Amoronakorona. Cette station aurait dû être installée plus tôt, mais les équipements ne sont arrivés sur le site que le 10 Septembre dernier.

Pour cette zone Est de la ville d’Antananarivo, Tsarahonenana, Ambatomaro, Soamanandrariny et Ambohimahitsy bénéficieront d’un débit d’environ 100 mètres cube d’eau par heure. Depuis la coupure d’eau qui force les habitants de ces villes à rester éveillés la nuit ou se lever très tôt le matin pour l’eau, la JIRAMA n’a cessé de cherccher des solutions. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar