Brèves Madagascar Madagascar: Interdiction d’utilisation et vente de pétards sur tout le territoire Malagasy.

La Préfecture de la ville d’Antananarivo a effectué une descente sur terrain pour vérifier la présence des pétards sur le marché. Selon le responsable de cette institution, cette décision a été prise en fonction de la situation actuelle en termes de sécurité. En effet, les bruits des pétards pourraient se confondre avec les coups de feu ou encore les explosifs.

Malgré cela, les marchands de pétards ainsi que les acheteurs ne cessent d’augmenter. Après le rappel de l’interdiction de vente et achat de pétards, effectué ce jour, la Préfecture procèdera aux saisies des pétards trouvés sur le marché. Ces derniers ne seront plus remis à leurs propriétaires, avant ou après les festivités.

