Brèves Madagascar Madagascar: Jeremy Morel renforce les Bareas de Madagascar

Selon le coach Nicolas Dupuis sur une chaine de télévision, il est à la recherche des footballeurs malgaches évoluant en Europe ou en Asie pour renforcer les Bareas de Madagascar. Avant le match retour contre la Guinée équatoriale, il, Nicolas Dupuis, a reçu un appel de Jeremy Morel pour lui dire qu’il est Malgache et qu’il souhaiterait jouer pour Madagascar.

Ainsi, ce Franco-Malgache à l’olympique Lyonnais sera présent pour le match retour contre le Soudan le 17 ou18 Novembre prochain. Sur Wikipédia il est mentionné qu’ «il a annoncé en octobre 2018 accepter la sélection en équipe nationale malgache à laquelle il peut prétendre, son père étant né dans ce pays». Pourtant Nicolas Dupuis a affirmé que c’est Jeremy qui a appelé le sélectionneur. Sur son compte facebook, il posté le message suivant: " Je confirme que je participerai avec fierté à la CAN 2019 sous les couleurs de Madagascar. Ça fera sourire ou grincer des dents mais qu'importe, on ne renie pas ses origines familiales quand elles vous appellent et je place mon affection là où je le veux." Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar