Madagascar : Joss Stone va faire un concert le 25 octobre au Kudeta

Ceci entre dans le cadre de sa tournée mondiale. Elle a décidé d’offrir un concert unique au Kudeta Anosy pour ses fans malgaches. Pour ceux qui ne la connaissent pas, un petit tour sur Wikipedia vous révélera que Joss Stone est une chanteuse de musique soul et actrice anglaise. Elle a la particularité d'apparaître le plus souvent pieds nus lors de ses prestations publiques, et notamment ses concerts, ce qui permet aux spectateurs de voir ses tatouages sur les pieds.