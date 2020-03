Brèves Madagascar Madagascar : L’IMRA a produit des médicaments pour renforcer l’anticorps

Avec le covid-19 qui ne présente pas encore d’antidote, le seul moyen de l’éviter et de se protéger. A part les consignes du gouvernement et autres responsables de la santé, avoir les anticorps bien solide serait aussi un atout, pour chacun, afin de diminuer le risque de maladie.

C’est pour cela que l’Institut Malgache de Recherches Appliquées : IMRA Ratsimamanga, siégeant à Avaraboitra Itaosy Antananarivo a produit un médicament renforçant l’anticorps à base des plantes de Madagascar. Le médicament a déjà été testé et a prouvé son efficacité. Avec l’accord des autorités et l’Organisation Mondiale de la Santé, ces produits seront partagés dans divers pharmacies afin que chacun puisse en bénéficier. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar