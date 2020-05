Brèves Madagascar Madagascar : L'OMS signera un contrat de confidentialité sur les composants du Covid Organics

Le Tambavy Covid Organics, remède curatif et préventif au Coronavirus, qui sa production et sa mise en marché a provoqué jusque là, un désaccord avec le président malgache et l'Organisation Mondiale de la Santé, est actuellement devenu un sujet de collaboration entre ces deux derniers.

L'organisation Mondiale de la Santé travaillera dorénavant avec Madagascar dans les recherches à venir ainsi que observations cliniques liés au Covid Organics. L'organisation signera un contrat de confidentialité sur les composants du CVO non dévoilés jusque là. Ces nouvelles sont suites à une discussion que le président de la République Andry Rajoelina a eue avec le Directeur général de l'OMS Tedros Adhanom. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar