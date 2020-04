Brèves Madagascar Madagascar : L’ancien Président de la République Didier Ratsiraka fait un don pour la lutte contre le Coronavirus

L’Amiral Didier Ratsiraka était face à la presse ce mercredi 08 avril 2020. Nous sommes dans une lutte, a-t-il dit, une lutte contre un ennemi invisible et cela rend le combat encore plus difficile.Il en a profité pour remercier les différents responsables, qui se livrent corps et âmes dans lutte contre le Covid-19 et qui se retrouvent en première ligne dans le combat contre ce virus.

En guise d’aide et de reconnaissance, il fait un don de 1 200 000 Ariary pour la brigade d’intervention rapide pour la lutte contre le coronavirus, 1 200 000 Ariary pour les hôpitaux d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Toamasina qui se chargent des traitements du Coronavirus et 1 200 000 Ariary pour les formations sanitaires dans ces trois régions. C’est-à-dire somme de 3 600 000 Ariary au total, représentant sa pension de retraite du mois de Mars. Cela n’est peut-être pas le don le plus grandiose, a-t-il dit, mais cela lui vient sincèrement du cœur. Andry Rajoelina l’a remercié pour cette initiative et a affirmé que lui et l’Amiral sont toujours en contact. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar