Madagascar : L'état d'urgence sanitaire continue

L'état d'urgence sanitaire se remet en place pour une durée de 15 jours encore. Ce dimanche 12 juillet, le Président de la République a pris parole dans l'émission spéciale pour le coronavirus sur la chaîne nationale. Les mesures restent inchangées pour cette nouvelle période. Andry Rajoelina a expliqué que la Banque Mondial envisage de débourser une somme de 200 000 000 000 d'Ariary, ainsi qu'une autre somme de 80 000 000 d'Ariary pour Madagascar. Des aides sociales, pour les familles les plus démunies seront réalisées à partir de cette semaine, toujours selon lui.

Il a, ainsi, encore une fois insisté sur l'efficacité du Tambavy Covid Organics, et de la nouvelle gélule CVO+ qui sera bientôt disponible. Le président de la République a profité pour annoncer les dates des examens officiels pour cette année scolaire 2019 - 2020. Le CEPE est prévu pour le début du mois de septembre prochain, le brevet pour le 14 septembre et le baccalauréat se déroulera à partir du 05 octobre 2020. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar