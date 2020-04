Madagascar : L'état d'urgence sanitaire continuera encore pendant les 15 prochains jours pour le pays

Il a expliqué que le confinement continue pour la région Analamanga, Haute Matsiatra et Antsiranana. Le port de cache bouche est obligatoire pour chaque sortie hors du domicile. Ainsi, les couvre-feux seront toujours valables de 20h à 5h du matin. Les établissements scolaires, Universitaires et les Églises resteront fermés jusqu'à nouvel ordre pour tous le pays, et tout rassemblement est strictement interdit. Par contre, les transports seront disponibles du 7 au 9 Avril, d’Antananarivo vers d'autres provinces dans les cas ou certains veulent rentrer chez eux. Les lignes aériennes seront aussi ouvertes pendant cette période, reliant Antananarivo vers les provinces ne présentant pas de cas de coronavirus. Tous les passagers doivent se faire tester par un Test de diagnostique rapide.

Les internautes se demandent quel est le processus à suivre pour les déplacements terrestre ? N’est-il pas nécessaire de confiner les voyageurs ? Dans tous les cas, le numéro un Malgache a précisé que la propagation du Coronavirus est maitrisée.