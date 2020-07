Brèves Madagascar Madagascar : L'état d'urgence sanitaire est maintenu

L'état d'urgence sanitaire n'est pas terminé pour Madagascar. Quinze jours de plus ont été rajoutés. Le Premier Ministre, chef du gouvernement Christian Ntsay a pris parole, hier, pour la deuxième fois depuis quatre mois de situation d'état d'urgence. Dans son intervention, il a expliqué les nouvelles mesures pour les 15 jours à venir. Pour la région d'Analamanga, le confinement continue. Le port de cache bouche reste obligatoire et il est conseillé de rester à la maison sauf en cas de force majeure.

Les entreprises fournissant les produits de première nécessité pourront travailler de 6 heures jusqu'à à 13 heures, tels que les restaurants et les entreprises privées, mais devront respecter les mesures sanitaire. Les fonctionnaires continueront à offrir des services minimum et les cours restent suspendus, même pour les élèves en classe d'examen. La sortie et l'entrée de la ville reste interdite, et les taxis pourront travailler dans la ville.

Pour les autres régions du pays, le centre de commandement opérationnel pourront décider des mesures, adaptées à la région concernée. Par contre, la réunion de plus de 50 personnes reste interdite. Les vols locaux restent fermés. Les transports des marchandises pourront se faire librement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar