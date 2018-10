Brèves Madagascar Madagascar : L’intervention du Premier Ministre Christian Ntsay pour les hélicoptères de Ravalomanana et Rajoelina

Le refus de l’Aviation Civile de Madagascar, le 05 Octobre 2018, de donner l’autorisation d’exploitation des hélicoptères de certains candidats pour les campagnes présidentielles a engendré des problèmes.

En effet, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et Olivier Solonandrasana en sont les principales victimes de cette décision. A la veille du jour avant le début des campagnes présidentielles, ces trois candidats ont riposté, sous prétexte que le Président de la République sortant, Hery Rajanonarimampianina a reçu à temps, et dans les mêmes conditions, son autorisation. Face à cela, le Premier Ministre actuel, Christian Ntsay, est intervenu en faveur des candidats Andy Rajoelina et Marc Ravalomanana. Le Premier Ministre, qui n’est autre qu’un des membres du parti politique d’Andry Rajoelina, a remis une lettre au Directeur Général de l’ACM, soulignant la régularité des appareils appartenant à ces deux candidats pour des vols internes.



