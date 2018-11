Brèves Madagascar Madagascar: La CENI a envoyé une correction sur les chiffres du premier tour

Six jours après la promulgation des résultats provisoires de l’élection du 07 Novembre 2018, la Commission Electorale Nationale Indépendante a envoyé, le 22 Novembre 2018, une correction sur les chiffres présentés lors de ladite promulgation des résultats provisoires. La CENI a tenu a mentionné que cet errata ne touchent en aucun cas les voix obtenues par chaque candidat.

– Nombre de votants: au lieu de 5.367.447, lire 5.367.871

– Nombre de bulletins blancs et nuls: au lieu de 392.835, lire 392.853

– Nombre de suffrages exprimés: au lieu de 4.974.612, lire 4.975.018

Tels ont été les changements apportés par la CENI sur son site web. En outre, elle de dire lors d’une conférence de presse jeudi qu’il n’y a eu aucune manipulation des voix comme certains candidats l’affirment et on peut faire un audit du logiciel si les autorités compétentes l’autorisent.





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar