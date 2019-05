Brèves Madagascar Madagascar: La CENI décline toute responsabilité pour disqualifier les candidats sujets de plaintes.

La Commission Electorale Nationale Indépendante a reçue diverses plaintes sur les infractions lors des campagnes législatives. La majeure partie des candidats soutenant le pouvoir actuel en font sujets : usage de biens publiques notamment des véhicules et abus de pouvoir.

Selon le Vice-Président de la CENI, Thierry Rakotonarivo, cette institution décline toute prise de décision de sanctions envers les candidats sujets de plaintes. Il a insisté sur le dépôt d’affichages sur les lieux publiques et la nomination des trésoriers des candidats. La Haute Cours Constitutionnelle est la seule institution étatique en charge de pénaliser les candidats irréguliers et de leur disqualifier en cas de besoin. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar