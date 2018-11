Brèves Madagascar Madagascar: La CENI est très lente dans le processus de promulgation des résultats provisoires.

Au lendemain des élections, place aux promulgations des résultats provisoires pour voir connaitre la tendance. Mais la lenteur de la Commission Electorale Indépendante dans ce processus fait monter les grognes d’une frange de la population. En effet, avec les informations qui circulent sur internet, selon lesquelles, des personnalités très haut placées auraient reçu des milliards. On ignore les véracités de ces informations.

Hery Rakotomanana, président de la CEN a affirmé, que la tendance sera connue dans les 48 heures. Ainsi, on saura qui est le gagnant ou qui seront ceux qui vont passer le deuxième tour des élections. De leur côté, les QG de Ravalomanana et de Rajoelina donnent les résultats à leurs avantages. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar