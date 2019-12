Brèves Madagascar Madagascar : La CENI répond négativement à la demande du TIM

Après les résultats provisoires, le candidat TIM Rina Randriamasinoro est deuxième derrière le candidat de l’IRK Naina Andriatsitohaina pour la mairie de la ville d’Antananarivo. Face à cette situation, le TIM dénonce une manipulation de la liste électorale et affirme que la liste utilisée pour la communale et municipale n’est pas celle qui a été utilisée lors des élections précédente. Ainsi, le TIM a demandé à la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendant) une confrontation de la liste électorale émargée lors des élections communales et municipales et la liste électorale utilisée lors des dernières élections.

La CENI a répondu à cette demande du TIM négativement. En effet, cette liste émargée est considérée comme un document délicat, selon le vice-président de la CENI : Thierry Rakotonarivo, et seul le tribunal administratif est la seule instruction habilitée à prendre une décision sur ce document.