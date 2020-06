Brèves Madagascar Madagascar : La Fédération Malagasy de football recevra 200 000 dollars de la CAF

Face à cette crise sanitaire, qui a du faire suspendre toutes activités sportives, l’univers du football rencontre une grande crise financière. Plusieurs compétitions ont dû être suspendues, notamment la CAF Total Coupe de la Confédération et la CAF Total Ligue des Champions, qui étaient déjà arrivées en quart de finale avant d’avoir dû être suspendues.

La CAF a décidé de venir rapidement en aide à ses Associations Membres en déboursant plus de 10 000 000 USD pour les 54 associations membres, ainsi que plus de 3 000 000 USD pour les participants aux tournois interclubs de la saison. Les 54 associations membre recevra environ200 000 dollars soit un équivalent de 760 000 000 d’Ariary chacune y compris la Fédération Malgache. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar