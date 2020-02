Madagascar : La Fifa a décidé de suspendre Dax pendant 4 mois

Ce dernier a porté l'affaire devant la Fifa après le transfert de Dax à Amakhosi en 2018, une décision contestée par les Majungais et ils ont gagné le procès. Kaizer Chiefs ne pourra pas recruter pour les deux prochains mercato et Dax ne jouera pas de match pour les 4 mois à venir. En outre, il devra payer une amende de 157 572 000 Ar au Club de Fosa Juniors. Toutefois, la fifa souligne que Kaizer Chiefs FC, est solidairement responsable du paiement de cette amende. Kaizer Chiefs et Dax auront 21 jours pour faire appel de leur condamnation.