Brèves Madagascar Madagascar : La France va aider le pays dans la lutte contre le coronavirus

La lutte se renforce pour Madagascar. Les statistiques comptent plus de 200 cas par jour, la majorité recensée dans la capitale. Les mesures ont été renforcées et le gouvernement incitent la population a se protéger et a être vigilante.

Les hôpitaux commencent à ne plus y a avoir de places disponibles, ce qui a conduit le gouvernement à aménager plusieurs endroit pour accueillir les nouveaux cas positif. Au niveau des médecins, une collaboration entre la France et Madagascar est envisagée. Selon l'ambassadeur de la France à Madagascar, Christophe Bouchard, des personnels médicaux en provenance de France viendront à Madagascar afin d'aider les médecins locaux. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar