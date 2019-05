Brèves Madagascar Madagascar: La JIRAMA ne produit pas assez d’eau pour la population d’Antananarivo.

Le 21 Mai 2019, Christian Andrianjaka, en-tête de la Direction de la Gestion des Ressources en Eaux du Ministère de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures, a lancé un plan d’urgence face au besoin en eau à Antananarivo. Ce projet est dans le cadre du programme de renforcement de l’adduction d’eau. Selon le Directeur de la DGRE, l’eau que produit la Jiro sy Rano Malagasy est insuffisante pour toute la population d’Antananarivo.

Avec seulement une production de 200 000 litres d’eau par mois, la JIRAMA ne peut subvenir que partiellement au besoin de chaque ménage. Les communes d’Andoharanofotsy, Alasora, Ambohidrapeto, et deux autres, bénéficieront d’un plan d’urgence pour accroître la production d’eau. Elles auront désormais, pour chacune, plus de 100 m3 d’eau par jour. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar