Madagascar : La Ministère de l'Economie et des Finances a sa nouvelle SG

Plusieurs nominations ont été faites pendant la journée du 12 Février 2020, durant le conseil des ministres. Quatre secrétaires généraux et deux gouverneurs ont été nommés, pouvant ainsi prendre leur fonction. Quatre ministères disposent, de ce fait, chacun, un nouvelsecrétaire général dont celui de l’Economie et des Finances, de l’Aménagement du territoire et des travaux publics, celui de la Santé publique, ainsi que celui de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

Rabarinirinarison Rindra Hasimbeloa été nommée pour l 'Economie et la Finances, succédant Bien-Aimé Raoelijaona. Il est à préciser que cette nouvelle secrétaire était Présidente de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) dans ce même ministère avant d'arriver à cette nouvelle fonction. Ce changement engendrera, sans doute, plusieurs modifications au niveau des personnels et des collectifs travaillant au sein de ce ministère.