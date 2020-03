Brèves Madagascar Madagascar : La Ministère de l'éducation supérieur et de la recherche scientifique se mobilise aussi contre le Covid-19

La Ministre de l'éducation supérieur et de la recherche scientifique, Assoumacou Elia Béatrice a réuni, le 16 Mars 2020, les responsables respectifs des départements de Médecine dans les six universités de Madagascar. Cette réunion a eu lieu afin de prévenir la propagation du Covid-19 dans les universités.

Selon eux, Ils doivent agir face à genre de situation, donner des formations sur comment faire afin de se protéger du virus ainsi que de partager les informations précises sur sa propagation dans le monde. L'existence de ces départements de Médecine à Madagascar est favorable pour le pays et surtout pour les universités dans ce genre de situation. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar