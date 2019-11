Madagascar : La République suisse à Madagascar vers l’investissement dans le secteur tourisme.

Depuis, les collaborations se sont focalisées sur les recherches agricoles, l’éducation et la santé. Cette fois, il serait possible que la République Suisse puisse étendre la collaboration dans le secteur commerce et le tourisme. Pour cela, une délégation d’hommes d’affaire viendra à Madagascar la semaine prochaine pour analyser la possibilité d’investir dans l’hôtellerie.