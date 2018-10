Madagascar : La SADC dans nos murs pour l’observation des élections

Ils sont 53 à venir à Madagascar, dirigés par le ministre des affaires étrangères zambien à la fois le responsable des missions d’observation de la SADC Joseph Malinji, pour suivre de prêts la préparation et le déroulement des élections. La présence des observateurs internationaux pendant les élections octroie une valeur et une crédibilité aux élections. Selon Joseph Malinji, La Communauté de développement d'Afrique australe est engagée à apporter son soutien à Madagascar pour des élections libres et transparentes.