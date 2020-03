Brèves Madagascar Madagascar : La banque mondiale offre plus de 3 millions de dollars pour la prévention du Covid-19

La signature pour un financement d'exactement 3,7 millions de dollars s'est déroulée le 12 Mars 2020 à Ambohidahy, entre les représentants de la Banque Mondiale et le Ministère de la Santé Publique. Ce financement aurait pour but d'appuyer Madagascar dans la prévention pour le Covid-19.

Selon eux, la somme sera utilisée pour acquérir les matériaux de prévention mais aussi de soins nécessaires. Ainsi, les responsables sanitaires auront accès à une formation afin de mieux appréhender cette épidémie. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar