Madagascar : La barre des 10 000 cas de coronavirus atteinte

Madagascar a atteint hier la barre des 10 000 cas confirmés de coronavirus. Avec les 414 nouveaux cas, annoncé par professeur Vololontiana Hanta Marie Danielle, l'effectif total des cas confirmés est actuellement de 10 104. Plus de 6 000 d'entre eux sont déjà guéris, et 93 ont succombé à la maladie, depuis le 20 mars jusqu'à aujourd'hui, 28 juillet.

De son côté, le Ministère de la Santé Publique est à la recherche de candidature. Le domaine est actuellement en quête de renfort, recherchant un bon nombre de personnels de la santé, dont plus de 100 médecins généralistes et plus de 200 paramédicaux, spécialement pour la région d'Analamanga, qui est aujourd'hui le centre de l'épidémie, et celle d'Alaotra Mangoro qui est actuellement en troisième après l'Antsinanana. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar