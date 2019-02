Brèves Madagascar Madagascar : La circulation dans le centre ville d'Antananarivo de plus en plus fluide

Depuis hier, les usagers de la route ont remarqué que le cauchemar des embouteillages de la ville des milles commence à se dissiper peu à peu. Ce n’est pas encore le top mais on voit nettement un début de fluidité de la circulation à Antananarivo. Analakely et ses environs n’ont pas été les théâtres des bouchons monstres comme mes Tananariviens ont en l’habitude. Cela a été même relayé sur les réseaux sociaux.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette bonne nouvelle. En effet, les marchands ambulants n’investissent plus vraiment les rues de la capitale. De plus, plusieurs agents de police sont déployés dans les zones d’affluence. Enfin, récemment, la Commune Urbaine d’Antananarivo a décidé d’enlever toutes les voitures qui sont garées le long des rues dans certains quartiers mais qui ne sont plus utilisées. On encourage les responsables à travailler davantage sur la question des embouteillages qui pénalisent indirectement l’économie. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar