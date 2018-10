Brèves Madagascar Madagascar : La colère des supporteurs de l’équipe malgache de football Barea. Une information de dernière minute vient d’être publiée il y a quelques heures : le match retour entre Barea de Madagascar et les Équato-Guinéens ne sera pas diffusé en

Une information de dernière minute vient d’être publiée il y a quelques heures : le match retour entre Barea de Madagascar et les Équato-Guinéens ne sera pas diffusé en direct sur la chaîne nationale TVM.

Pour la CAN, la CAF ou Confédération Africaine de football n’a accordé une diffusion en direct de tous les matchs qu’à Lagardère Sport. Mais pour le match d’aujourd’hui, cette société n’est pas venue. Ainsi, aucune diffusion en direct ne peut se faire. Les publications des internautes dans les réseaux sociaux témoignent la colère des supporters qui ne peuvent pas faire le déplacement à Vontovorona. En outre, La TVM a affirmé que le match sera diffusé ce soir à 21 heures, mais quelques heures avant le match une autre information émanant de la chaine nationale fait état du report sine die de la diffusion du match. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar