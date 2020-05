Brèves Madagascar Madagascar : La construction d'un Colisée au Rova d’Antananarivo crée une polémique

Un Colisée est en cours de construction au sein à coté du Palais de Manjakamiadana. Cette construction défraie la chronique depuis plus d’une semaine. Certains condamnent et considèrent cette modification des aspects du Rova d’Antananarivo comme étant un acte allant à l'encontre de la préservation de la culture malgache.

De son côté, la ministre de la culture et de la communication affirme qu'il s'agit bien d'un patrimoine nationale et dans un communiqué, la ministère a récemment partagé que toute construction se faisant au sein du palais étaient faites avec l'accord du comité scientifique composé d'historiens, d'archéologues et de muséologue. Sur un article paru sur le Monde, le Professeur Rafolo Andrianaivoarivony aurait affirmé qu’il démission car cette construction n’a jamais eu l’aval du comité scientifique. Mais la présidence a annoncé dans une publication sur sa page officielle que le professeur Rafolo reste membre de ce comité. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar