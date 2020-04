Brèves Madagascar Madagascar : La demande d’une LP pour la journaliste AprhineHelisoa a été refusée pour une deuxième fois

ArphineRahelisoa, journaliste, directrice de publication du journal à Ny Valosoa Vaovaoa été arrêtée en début du mois d’Avril. Elle a été accusée pour de diffamation, ainsi que d’incitation à la haine contre le Chef d’état et au trouble à l’ordre public. Elle a été mise en détention préventive a été ensuite directement envoyé à Antanimora après l’interrogation.

Beaucoup ont été contre et ont condamné cette arrestation comme étant non conforme à la liberté d’expression. Pour une deuxième fois, la demande de libération a été refusée par le tribunal. Son avocat, le maitre Willy Razafinjatovo a exprimé son opinion. Selon lui, cette inculpation serait seulement due à la haine face à la journaliste et du fait qu’elle soit proche de l’opposition. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar