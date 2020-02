Brèves Madagascar Madagascar : La fondation VISEO offre une aide à la police et aux pompiers d’Antananarivo

La fondation VISEO a été créée le 8 Mai 2018 par le groupe industriel Viseo. Il s’agit d’une fondation caritative, œuvrant dans plusieurs domaines,à savoir la santé, la culture ou encore l’éducation. Regroupant les sociétés telles qu’IzyRent, Havamad, Continental Auto et Ocean Trade, avec plusieurs partenaires internationaux, ainsi que de nombreux collaborateurs locaux, la fondation est présidée par Moustafa Hiridjee.

Cette fois ci, elle a apporté son aide à la police municipale et aux sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antananarivo. La fondation a fait un don matériels tels que des véhicules tout terrains et des motos en guise d’appui et de soutien. Le Maire d’Antananarivo ainsi le président de la fondation VISEO ont été, tous les deux, présents lors de cet événement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar