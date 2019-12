Brèves Madagascar Madagascar : La gestion de la circulation dans la capitale à la pointe de la technologie

Il est devenu de plus en plus difficile de circuler dans la ville des milles avec le nombre croissant des véhicules. Des bouchons monstres un peu partout, les Tananariviens peuvent passer plus de 3 heures par jour dans les embouteillages. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce problème de la circulation, on peut citer entre autres, le manque d’infrastructure routière, le mauvais état des routes qui oblige les automobilistes à ralentir à chaque fois, mais aussi, comme cité en haut, le nombre de véhicule qui ne cesse d’augmenter.

Face à cette situation, l’Etat, à l’époque de Rajaonarimampianina, a déjà commencé la réhabilitation et l’élargissement des routes, mais il en a créé des nouvelles aussi pour désengorger totalement la capitale. Actuellement, les caméras de surveillance sont placées un peu partout dans la capitale pour mieux gérer la circulation. En outre, les usagers de la route peuvent voir en direct sur un site les foyers des embouteillages. Ce site est très utile pour éviter les embouteillages. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar