Madagascar : La loi légalisant la production et commercialisation du « ToakaGasy » a été votée à l'Assemblée Nationale

La loi 03/2019, rendant la production et la commercialisation du « Toa kaGasy » légales, présentée par Razafitsiandraofa Jean Brunel - député d’Ikongo et vice-président de l’Assemblée Nationale pour la province de Fianarantsoa -a été votée par plus de 70 députés, ce 16 Juin 2020 au Centre de Conférence Internationale (CCI) Ivato.

L’objectif est de pouvoir exécuter la production du « ToakaGasy », ainsi que sa commercialisation dans les normes. Cette légalisation est, d’ailleurs, estimée rapporter beaucoup pour Madagascar, au point de vue économique et favorisera la mise en valeur des produits locaux. Une réunion globale, aura lieu à l’Assemblée Nationale, ce 23 Juin prochain, concernant le sujet. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar