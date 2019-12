Brèves Madagascar Madagascar : La météo perturbée par la présence du cyclone tropical Belina

Les villes dans la partie nord de Madagascar sont en alerte depuis hier. Belina, le cyclone tropical est à 240 km au Nord-ouest de Nosy be. Il est prévu atterrir en terre malgache demain entre Soalala et Mitsinjo dans la région Boeny vers l’après-midi. Belina se déplace avec une vitesse de 11km/h accompagné de 140km/h de vent avec 195 km/h de rafales.

Depuis hier, la partie nord de Madagascar connait un temps pluvieux. Mahajanga I et II sont en alerte rouge avec Marovoay, Mitsinjo Besalampy et Solalala. A travers un post Facebook, la commune de Mahajanga a affirmé que toutes les écoles seront fermées et les habitants sont invités à rester chez eux. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar