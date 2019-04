Brèves Madagascar Madagascar: La moto devenue l‘objet de convoitise des bandits.

À madagascar, les bandits prennent un malin plaisir à agresser sans vergogne les conducteurs de moto. Des cas de ce genre ne cessent de se répéter surtout dans la capitale où le vole de moto prend de plus en plus d'ampleur.

Mercredi dernier, vers 3 heures de l’après-midi, sur la route entre tsarasoatra-Ivato, un jeune homme a été victime d’agression par 4 personnes dont une femme. D’après ses dires, ils l’auraient frappé à la tête avec un bâton en fer forgé le menant ainsi à une chute. Les malfaiteurs l’auraient ensuite braquer avec une arme avant de lui prendre sa moto. Le jeune homme est maintenant sain et sauf et a reçu les soins nécessaires. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar